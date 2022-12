Roscosmos ve NASA, uzay aracındaki dış radyatörün delinmesine neyin sebep olduğunun net olmadığını söyledi.

Bir meteor olabileceği düşünüldü ancak yapılan araştırmalar bu ihtimali eledi.

Sızıntı, iki kozmonot rutin bir uzay yürüyüşüne hazırlanırken başladı.

NASA’nın eski astronotlarından Scott Kelly UUİ’de yaşanan sızıntının görüntülerini alıntılayarak “ISS’ye yanaşan Rus Soyuz’daki soğutucu sızıntısı. Ciddi durum” ifadelerini kullandı.

Coolant leak on Russian Soyuz docked to the ISS. Serious situation. https://t.co/RWl9lw8A7K