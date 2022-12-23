Uluslararası Uzay İstasyonu, eski bir uzay enkazına çarpma yolunda ilerlediğinin farkedilmesinin ardından enkaz önleme manevrası gerçekleştirdi.

NASA bu hareketi duyururken, uzay çöpünün bir Rus roketinin üst kademesinden geldiğini belirtti.

NASA, uzay istasyonunun, tahmini enkaz rotasından çıkmak için itici sistemlerini 10 dakikadan biraz uzun ateşlemek zorunda kaldığını açıkladı.

Bu durum iki NASA astronotunun dün gerçekleştireceği uzay yürüyüşünün iptal edilmesine de yol açtı.

NASA, manevra olmasaydı uzay istasyonunun tehlikeli enkaza 400 metreden az bir mesafede seyredeceğinin öngörüldüğünü belirtti.

Bu tür bir risk fazla büyük kabul ediliyor ve uzay istasyonu herhangi bir çarpışma olasılığını azaltmak için bazen acil durum hareketleri yapmak zorunda kalıyor.

NASA, uzay istasyonunun mürettebatının hiçbir zaman "ani bir tehlike" içinde olmadığını açıkladı.

Uzay istasyonu bu yıl, en sonuncusu da dahil bu tür üç Enkaz Önleme Manevrası gerçekleştirdi.

Diğerleri haziran ve ekimde gerçekleştirilmişti.

NASA'nın verilerine göre bu sayı 2021'de iki, 2020'de üçtü.