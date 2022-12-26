Haber Giriş: 26 Aralık 2022 Pazartesi 09:15Son Güncelleme: Kaynak: DHA
İki katlı otobüs motosiklete çarptı: 2 yaralı
[Fotograf: DHA]
İstanbul Avcılar'da iki katlı İETT otobüsünün çarptığı motosiklette bulunan iki kişi yaralandı.
Kaza, dün akşam saatlerinde Üniversite Mahallesi Firuzköy Bulvarı'nda meydana geldi.
Esenyurt-Taksim seferini yapan İETT otobüsü, trafik lambalarına yaklaşırken iki ayrı motosiklette bulunan gençler kafeye gitmek üzere soldaki kavşağa yaklaştı.
Otobüs şoförü motosikletli gençleri görünce yavaşlamak istedi ancak, iki motosikletten birine çarptı.
Motosikletteki gençlerden birisi otobüsün ön camına çarparak savrulurken, arkadaşı ise, dönüş için bekleyen minibüsün önüne düştü.
Yaralılar, ihbar üzerine gelen 112 Ambulansı ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Etiketler: İstanbul Trafik Kazası İETT
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