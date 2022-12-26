Yozgat’ta bir süredir mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı, yerini soğuk hava ve kar yağışına bıraktı.

Dün akşam saatlerinde başlayan ve gece saatlerinde de etkili olan kar yağışıyla kent beyaza büründü.

Vatandaşlar araçlarının üzerinde, esnaf ise dükkanları önünde biriken karı temizleyerek güne başladı.

Hava sıcaklığının hissedilir derecede düştüğü kentte sıcaklık sıfırın altında 2 derece.