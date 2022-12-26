Haber Giriş: 26 Aralık 2022 Pazartesi 09:35Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Yozgat’ta kar yağışı etkili oldu
[Fotograf: İHA]
Yozgat’ta dün akşam saatlerinde başlayan ve gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam eden kar yağışı kenti beyaza bürüdü.
Yozgat’ta bir süredir mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı, yerini soğuk hava ve kar yağışına bıraktı.
Dün akşam saatlerinde başlayan ve gece saatlerinde de etkili olan kar yağışıyla kent beyaza büründü.
Vatandaşlar araçlarının üzerinde, esnaf ise dükkanları önünde biriken karı temizleyerek güne başladı.
Hava sıcaklığının hissedilir derecede düştüğü kentte sıcaklık sıfırın altında 2 derece.
Etiketler: Kar Yağışı Yozgat
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