Milli boksör Busenaz Sürmeneli, jimnastikçiler İbrahim Çolak, Ahmet Önder ve A Milli Futbol Takımı...

Kazandıkları zaferleri Mehmetçiğe armağan ettiler, asker selamı vererek Mehmetçiğe moral verdiler.

[2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu 8. maçında Fransa ile A Milli Futbol Takımı, karşılaştı. Milli futbolcular Kaan Ayhan'ın attığı gol sonrası asker selamı verdi. / Fotoğraf: AA]

Kahraman Mehmetçik, kendilerine "asker selamı" ile destek veren milli sporculara Tel Abyad'dan gönderdiği komando selamı ile teşekkür etti.

"Bizler vatanımız ve milletimiz için görevimizin başındayız. Tel Abyad'dan sizlere ve milletimize selam olsun."

Video kısa zamanda on binlerce kişi tarafından paylaşıldı.

"MehmetçiğeSelamGönder"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Grup Toplantısı'nda o selamları hatırlattı ve şunları söyledi:

"Çeşitli spor müsabakalarında şampiyon olan ve başarıdan başarıya koşan sporcularımızın Mehmetçiklerimize verdikleri selamların, kendilerine başarıyla dönmesini Allah'tan niyaz ediyorum."

Bu mesajların öncesinde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar grup salonunda, "Her Türk asker doğar" ve "Türkiye seninle gurur duyuyor" sloganları ile karşılandı.

Akar, tezahüratlara asker selamı ile karşılık verdi.

Mehmetçiğin videosu, "MehmetçiğeSelamGönder" etiketiyle paylaşıldı ve sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Kaynak: TRT Haber