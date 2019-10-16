Türkiye
Van'da terör örgütü PKK'ya ait mühimmat ele geçirildi16 Ekim 2019 Çarşamba 16:18 - Son Güncelleme 16 Ekim 2019 Çarşamba 16:36
Van'ın Bahçesaray ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda mühimmat ve patlayıcı madde ele geçirildi.
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.
Bu kapsamda, ilçenin Altındere Mahallesi kırsalına "Kıran-Şehit Güvenlik Korucusu Salih Eren Operasyonu" düzenlendi.
Operasyonda ele geçirilen 2 el bombası, çok sayıda mermi ve patlayıcı madde olay yerinde imha edildi.
Kaynak: AA
Etiketler: Terör örgütü PKK mühimmat