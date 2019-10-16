Türkiye
Askeri yasak bölgede yakalanan FETÖ'cüler tutuklandı16 Ekim 2019 Çarşamba 17:03 - Son Güncelleme 16 Ekim 2019 Çarşamba 17:09
Edirne'nin İpsala ilçesinde askeri yasak bölgede yakalanan 3 FETÖ üyesi tutuklandı.
4. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut askerleri Yenikarpuzlu beldesi 1. derece askeri yasak bölgesinde bir grubu tespit etti.
Yunanistan tarafından geri gönderildikleri belirlenen ve yakalamaları bulunan FETÖ şüphelileri gözaltına alındı.
Jandarmaya teslim edilen A.A, E.D. ve M.D. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılar çıkarıldıkları mahkemece silahlı terör örgütü üyeliği suçundan tutuklandı.
Kaynak: AA
Etiketler: Yunanistan İpsala fetö davaları fetö askeri yasak bölge