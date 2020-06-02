Haber Giriş: Kaynak: DHA
Asker adaylarına COVID-19 testi
[Fotoğraf: DHA]
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, vatani görevlerini yapmak için birliklerine teslim olacak asker adaylarına yeni tip koronavirüs (COVID-19) testi yapılmaya başlandı.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında ertelenen askerlik celp döneminin 31 Mayıs itibarıyla yeniden başladığının açıklamasının ardından, İslahiye’de çok sayıda asker adayı sosyal mesafe kuralıyla kuyruk oluşturuldu.
Asker adaylarına COVID-19 testi yapılıyor
Haziran 2020 döneminde vatani görevlerini yapmak için birliklerine gidecek asker adaylarına, Cumhuriyet İlkokulu bahçesinde kurulan çadırda COVID-19 testi yapılıyor.
İslahiye ve Nurdağı ilçesinde Haziran 2020 döneminde 380 kişinin askere gideceği ve testlerin 48 saat içerisinde sonuçlanacağı belirtildi.
Test sonucu negatif çıkanlar 5 Haziran'da birliklerine teslim olacak. Testi pozitif çıkanların ise tedavilerine başlanacak.
Etiketler: koronavirüs testi asker adaylarıSon Güncelleme: 2 Haziran 2020 Salı 13:41
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