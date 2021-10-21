Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye’nin, nüfusa kıyasla aşı oranı en iyi ülkeler arasında olduğunu söyledi.

"Aşılama da tedbir de artmalı"

Bakan Koca paylaşımında, “Buna rağmen, günlük vaka ve can kaybı sayılarımız arasında belirgin farklar var. Aşı her yerde benzer etkiyi göstereceğine göre, acaba nerede hata yapıyoruz? Tedbirlerde zayıfız. Aşılama da tedbir de artmalı” ifadelerine yer verdi.

Türkiye, nüfusa kıyasla aşı oranı en iyi ülkeler arasında. Buna rağmen, günlük vaka ve can kaybı sayılarımız arasında belirgin farklar var. Aşı her yerde benzer etkiyi göstereceğine göre, acaba nerede hata yapıyoruz? Tedbirlerde zayıfız. Aşılanma da tedbir de artmalı. pic.twitter.com/5RaOgVa0kq — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 20, 2021

"10 ilçesiyle Ordu ailesine teşekkür ediyoruz"

Ordu Valisi Tuncay Sonel ise sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, Ordu ilinin aşılama sırasında Türkiye birincisi olduğunu ifade ederek, “Aşılarını düzenli olarak yaptıran vatandaşlarımıza, fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarımıza, çalışma arkadaşlarımıza ve 10 ilçesiyle Ordu ailesine teşekkür ediyoruz” açıklamasında bulundu.

Sağlık Bakanımız Sayın @drfahrettinkoca'nın paylaşımında; Aşılama çalışmalarında Türkiye birincisiyiz.

Aşılarını düzenli olarak yaptıran vatandaşlarımıza ,fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarımıza ,çalışma arkadaşlarımıza ve 19 ilçesiyle Ordu Ailemize teşekkür ediyoruz. pic.twitter.com/BdwebgDqIv — Tuncay Sonel (@tuncaysonel) October 21, 2021

Ordu'da tam doz aşılanma yüzde 81,5 oranında

Bakan Koca’nın paylaşımına göre, en az iki doz aşı olmuş 18 yaş üstü nüfus oranlarını paylaştığı tabloda en çok aşılama yapılan il, yüzde 81,5 oranla Ordu oldu.

Ordu’yu, 81,5 oranla Muğla ve yine yüzde 81,5 oranla Kırklareli takip etti.