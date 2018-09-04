Aşık Veysel'in torunu Özer, İyi Parti'den istifa etti

İyi Parti'nin kurucularından, Aşık Veysel'in torunu Çiğdem Özer, istifasını sosyal medya hesabı Twitter'dan duyurdu.

Parti Kurucusu daha sonra ise Genel Başkan Danışmanı, Genel İdare Kurulu Üyesi ve İzmir Milletvekili Adayı olduğum İYİ Parti’den istifa ettiğimi kamuoyunun bilgisine sunarım. pic.twitter.com/d4ABZtDVg3 — Çiğdem Özer - Önce İNSAN (@cigdem_ozer) 4 Eylül 2018

Özer, Genel Başkan Meral Akşener'in daveti üzerine, kadın hareketine inanarak 22 yıllık profesyonel iş hayatını bıraktığını ve İyi Parti'ye katıldığını belirtti.

Partide, kurucu üyeliğin yanında genel başkan danışmanı, Genel İdare Kurulu (GİK) üyeliği görevlerinde bulunduğunu ve İzmir'den milletvekili adayı olduğunu vurgulayan Özer, "Gördüğüm lüzum üzerine partiden ayrılma kararı aldım. Partiye geldiğim gibi gitmek istedim ve Sayın Genel Başkanımızı ziyaret ederek, kendisiyle helalleştim" ifadelerini kullandı.

Parti yönetimine, teşkilatlarına ve İzmir halkına teşekkür eden Özer, daha iyi bir Türkiye yolundaki mücadelesini sürdüreceğini bildirdi.

Kaynak: AA