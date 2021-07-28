Haber Giriş: 28 Temmuz 2021 Çarşamba 10:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aşı olanlara çekilişle bisiklet verilecek
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Kilis Valiliği, salgınla mücadele kapsamında aşıyı teşvik etmek için çekilişle bisiklet hediye edecek.
Kilis Valiliğinden yapılan açıklamada, 26 Temmuz-1 Ağustos arasında 1. doz aşı yaptıranlar arasında çekilişle 5 bisiklet dağıtılacağı belirtildi.
Açıklamada şunlar kaydedildi:
"1. doz aşısını olan vatandaşlarımıza çekiliş bileti verilecek olup, kazanan talihli 2 Ağustos 2021 tarihinde İl Sağlık Müdürlüğümüzün internet sitesinde duyurulacaktır. Bisiklet teslimi için kazanan biletin müdürlüğümüze ibraz edilmesi gerekmektedir. Henüz aşısını olmayan tüm vatandaşlarımızı Kovid-19 aşısını olmak üzere aşı merkezlerimize davet ediyoruz."
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Aşısı
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