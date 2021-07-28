Haber Giriş: 28 Temmuz 2021 Çarşamba 10:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
5 il için sağanak uyarısı
[Fotoğraf: Arşiv]
Meteoroloji'nin son hava tahminlerine göre, Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan ve Iğdır'da gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Anadolu Bölgesi genelinde hava parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerde ise parçalı bulutlu olacak.
Erzurum'un kuzeyi ile Kars, Ağrı, Ardahan ve Iğdır'da yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.
Hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.
Gün içinde en yüksek sıcaklığın Tunceli'de 36, Erzincan'da 33, Ardahan'da 32, Iğdır'da 31, Erzurum ve Ağrı'da 29, Kars'ta 26 derece olması bekleniyor.
Etiketler: Hava Durumu Meteoroloji Sağanak
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