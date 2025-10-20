Parçalı Bulutlu 14.4ºC Ankara
DHA 20.10.2025 11:59

Asayiş uygulamasında cebinden yavru piton yılanı çıktı

Konya'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen asayiş kontrolü sırasında bir şahsın cebinden yavru piton yılanı çıktı. Yavru pitona el konulurken, şahsa idari para cezası uygulandı.

Asayiş uygulamasında cebinden yavru piton yılanı çıktı

Konya'da asayiş kontrolü sırasında bir şahsın cebinde yavru piton yılanı bulundu. Bunun üzerine ekipler durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekiplerine bildirildi. 

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Konya'da emniyet güçleri tarafından gerçekleştirilen asayiş kontrolü sırasında bir şahsın cebinden yavru piton yılanı çıktı ve durum ekiplerimize bildirildi. Olay yerine intikal eden ekiplerimiz tarafından piton yılanına el konulurken ilgili şahsa da idari para cezası uygulandı.

Asayiş uygulamasında cebinden yavru piton yılanı çıktı

"Doğaya birlikte sahip çıkalım"

Teslim alınan yavru piton, sağlık kontrollerinin yapılması amacıyla Karatay Hayvanat Bahçesi veteriner hekimlerine teslim edildi. Yaban hayvanlarını doğadan izinsiz almak, bulundurmak, satmak yasaktır ve cezai işlem gerektirir. Doğaya birlikte sahip çıkalım” denildi.

Yılan
