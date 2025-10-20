Babasının kamyonetini kaçıran çocuk kaza yaptı

Olay geçtiğimiz Cumartesi günü Esenyurt İnönü mahallesi 410 sokakta meydana geldi. İddiaya göre ehliyeti olmayan 17 yaşındaki çocuk, babasının kamyonetiyle tur atmak istedi. Kısa bir süre sonra direksiyon hakimiyetini kaybeden çocuk hızla bir iş yerinin merdivenlerine çarparak durabildi.

Araçta ve iş yerinde hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Kazaya karışan çocuğa sağlık ekibi olay yerinde müdahale ederken, yaşanan kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.