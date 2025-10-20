Hatay'da sağanak sele yol açtı: Caddeler göle döndü

İskenderun ve Payas ilçelerinde gece başlayan sağanak, sabah saatlerinde etkisini artırdı.

Yağış nedeniyle su birikintilerinin oluştuğu yollarda birçok araç mahsur kaldı, bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Araçlardaki kişiler, itfaiye araçları ve iş makineleriyle güvenli bölgelere taşındı.

[Fotoğraf: AA]

Alt geçitte mahsur kalan engelli kadın kurtarıldı

Payas ilçesinde suyla dolan Şehit Yetkin Erşan Alt Geçidi'nde mahsur kalan akülü tekerlekli sandalyeli kadın, çevredeki vatandaşlar ve itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı.

Ambulansa taşınan kadın, hastaneye kaldırıldı.

Cumhuriyet Mahallesi'nde de su basan evlerinde mahsur vatandaşlar, itfaiye ekiplerince botla çıkarıldı. Taşkın nedeniyle bazı ev ve araçların zarar gördüğü mahallede suyun tahliyesi için çalışma yürütülüyor.

https://x.com/trthaber/status/1980170809256923280

[Fotoğraf: İHA]

Toprakkale-İskenderun Otoyolu çift şeritten kontrollü sağlanıyor

Aşırı yağış nedeniyle Toprakkale-İskenderun Otoyolu'nun Payas-Dörtyol arası ile Devlet Yolu'nun Payas şehir geçişi, geçici olarak ulaşıma kapatılmıştı.

Ekiplerin yoğun uğraşları sonucu Devlet Yolu ve Otoyol, gerekli çalışmaların tamamlanmasıyla vatandaşların kullanımına açıldı.

Devlet Yolu’nun Payas şehir geçişi ise tamamen kullanıma açıldı, Toprakkale-İskenderun Otoyolu’nda ise ulaşım çift şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.

Öte yandan yağışın ardından denizde oluşan hortum, bir süre sonra gözden kayboldu.