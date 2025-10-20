Çok Bulutlu 11.5ºC Ankara
Türkiye
AA 20.10.2025 02:52

Küçükçekmece'de halı yıkama atölyesinde yangın

İstanbul Küçükçekmece'de bir halı yıkama atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Küçükçekmece'de halı yıkama atölyesinde yangın
[Fotograf: İHA]

Yarımburgaz Mahallesi'nde bulunan bir halı yıkama atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın sırasında atölyenin yakınında bulunan bir trafo da alev alırken, elektrik kablolarında patlamalar yaşandı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangında, herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Ekiplerin soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. Öte yandan, yangın ve kablolardaki patlama anları dron ile görüntülendi.

İstanbul Yangın
