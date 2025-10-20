Küçükçekmece'de halı yıkama atölyesinde yangın

Yarımburgaz Mahallesi'nde bulunan bir halı yıkama atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın sırasında atölyenin yakınında bulunan bir trafo da alev alırken, elektrik kablolarında patlamalar yaşandı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangında, herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Ekiplerin soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. Öte yandan, yangın ve kablolardaki patlama anları dron ile görüntülendi.