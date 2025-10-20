Bursa'da takla atan araçtan mucize kurtuluş

Dün öğle saatlerinde Yenişehir çevre yolunda, İznik yönüne seyir halinde olan Vural Y. yönetimindeki otomobil, yağış nedeniyle oluşan su birikintisine girdi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, refüje çarpıp takla atarak yaklaşık 100 metre sürüklendi.

Sürücü Vural Y. ile araçta bulunan eşi S.Y. ve çiftin çocukları A.Y. kazadan hafif sıyrıklarla kurtuldu.

[Fotoğraf: DHA]

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerindeki müdahalenin ardından aile bireylerinin durumunun iyi olduğunu belirlerken, kaza nedeniyle çevre yolunda trafik akışı bir süre tek şeritten sağlandı.

Kaza anı araç kamerası tarafından kaydedildi.