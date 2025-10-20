Parçalı Bulutlu 14.4ºC Ankara
DHA 20.10.2025 10:37

Bursa'da takla atan araçtan mucize kurtuluş

Bursa'nın İznik ilçesinde, yağmur nedeniyle yolda biriken su birikintisine giren otomobil, kontrolden çıkarak refüje çarpıp takla attı. Yaklaşık 100 metre sürüklenen otomobilde bulunan 3 kişi kazayı yara almadan atlattı. Kaza anı araç kamerasına yansıdı.

Dün öğle saatlerinde Yenişehir çevre yolunda, İznik yönüne seyir halinde olan Vural Y. yönetimindeki otomobil, yağış nedeniyle oluşan su birikintisine girdi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, refüje çarpıp takla atarak yaklaşık 100 metre sürüklendi.

Sürücü Vural Y. ile araçta bulunan eşi S.Y. ve çiftin çocukları A.Y. kazadan hafif sıyrıklarla kurtuldu.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerindeki müdahalenin ardından aile bireylerinin durumunun iyi olduğunu belirlerken, kaza nedeniyle çevre yolunda trafik akışı bir süre tek şeritten sağlandı.

Kaza anı araç kamerası tarafından kaydedildi.

Bursa Trafik Kazası Yağış
