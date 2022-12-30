Haber Giriş: 30 Aralık 2022 Cuma 09:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Asansör boşluğuna düştü, sedyeye halatla bağlanarak çıkarıldı
[Fotograf: DHA]
Avcılar'da inşaat halindeki bir binanın asansör boşluğuna düşen 50 yaşındaki Fedai Tunur, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.
Gümüşpala Mahallesi Şükrübey Caddesi üzerinde, kentsel dönüşüm kapsamında yapımı süren inşaattaki bir kişi 5 metre yükseklikten asansör boşluğuna düştü.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye, sağlık ve polis ekipleri, ağır yaralı haldeki Fedai Tunur'a, seyyar merdivenle ulaştı.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi yaptığı Tunur, sedyeye bağlanarak halatlarla yukarı çıkarıldı.
Mahalle sakinlerinin tanımadıklarını söylediği, inşaat çalışanı da olmadığı öğrenilen Fedai Tunur, Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Binanın girişi güvenlik şeridiyle kapatıldı. Polis soruşturmayı sürdürüyor.
Etiketler: İstanbul
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