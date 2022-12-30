Haber Giriş: 30 Aralık 2022 Cuma 09:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şanlıurfa'da 'Fırat-5' denetiminde 18 şüpheli yakalandı
[Temsili Fotoğraf: TRT Haber]
Şanlıurfa'da polis ekiplerince açık alanlar ve kafelerde gerçekleştirilen denetimlerde 18 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş, Narkotik Suçlarla Mücadele, Trafik ve Çevik Kuvvet şubeleri ekiplerinden 536 polisin katılımıyla 41 nokta, kafe ve parklarda "Fırat-5" denetimi gerçekleştirildi.
Denetimde 6 bin 151 kişinin kimlikleri ile iş yerlerinin ruhsatları kontrol edildi.
Uygulamada iki ruhsatsız tabanca ile 29 mermi ele geçirildi.
Denetimlerde 18 şüpheli gözaltına alındı, 21 iş yeri hakkında işlem yapıldı.
Gözaltına alınan zanlılar, işlemleri için emniyete götürüldü.
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