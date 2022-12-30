İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçları kapsamında çalışma başlattı.

Ekipler, yaptıkları çalışmada, farklı sosyal medya platformlarında yasadışı bahis sitelerinin reklamlarını yapan ve bu sitelere para transferlerine aracılık etmek amacıyla banka hesabı açıp belli komisyon karşılığında hesaplarını kiralayarak organizasyona katkı sağlayan kişileri tespit etti.

Kimlikleri belirlenen 50 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 40 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerinde bulunmayan 10 şüphelenin yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.