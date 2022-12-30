Haber Giriş: 30 Aralık 2022 Cuma 06:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Iğdır sınır hattında 12 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
[Fotograf: DHA]
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Iğdır sınır hattında 12 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildiğini duyurdu.
MSB'den yapılan açıklamada, "Hudut birliklerimiz keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerine devam ediyor. Iğdır hudut hattında yapılan arama tarama faaliyetlerinde 12 bin gram metamfetamin ele geçirildi" ifadelerine yer verildi.
Etiketler: Iğdır Uyuşturucu
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