Haber Giriş: 30 Aralık 2022 Cuma 09:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çanakkale Boğazı sisin etkisini yitirmesiyle transit gemi geçişlerine açıldı
[Fotograf: AA]
Çanakkale Boğazı'nda yoğun sisin etkisini kaybetmesinin ardından gemi trafiği yeniden başladı.
Gece yarısı boğaz açıklarında etkisini artıran sis, denizdeki görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.
Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğünce, kuzey ve güneyden girecek gemilerin kaptanları telsizle uyarılarak, boğazın çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyuruldu.
Sisin etkisini yitirmesiyle boğaz trafiği transit geçişlere açıldı.
Etiketler: Çanakkale
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