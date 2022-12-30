Emeklilikte yaşa takılanların heyecanla beklediği düzenleme geldi. Pek çok kişi henüz hava aydınlanmamış, mesai başlamamışken Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) memurlarını beklemeye başladı.

Başta İstanbul olmak üzere Türkiye'nin hemen her kentinde Sosyal Güvenlik Kurumlarının önünde kuyruklar oluştu.

Prim günlerini öğrenmek, askerlik ya da doğum borçlanmasını hesaplatmak, hizmet döküm güncellemesi yapmak isteyenler yoğunluğa sebep oldu.

Bu işlemler hem e-Devlet üzerinden hem de SGK müdürlüklerinden yapılabiliyor.

İstanbul'da vatandaşlar, borçlanma ve prim gün sayısı hesaplaması ve ödemesi için Sosyal Güvenlik Kurumu önünde yoğunluk oluşturdu. pic.twitter.com/ULs0tL3cXd — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 30, 2022

"Kanun çıkmadan aylık bağlanamaz"

SGK, yaşanan yoğunluğun ardından açıklamalarda bulundu.

Söz konusu düzenlemenin henüz yasalaşma sürecini tamamlamadığı halde çok sayıda vatandaşın gerek e-Devlet gerekse doğrudan başvuru yolu ile kurumdan aylık talebinde bulunduğu kaydedilen açıklamada, konuya ilişkin kanun yürürlüğe girmeden yapılan bu taleplere istinaden SGK tarafından aylık bağlama işlemi yapılmasının yasal olarak mümkün olmadığı belirtildi.

Açıklamada, ilgili düzenleme yürürlüğe girdikten sonra kurumdan aylık talebinde bulunulması halinde aylık bağlama işlemlerinin en kısa sürede sonuçlandırılacağı vurgulandı.

SGK merkezleri cumartesi günü de açık olacak

SGK'nın yaptığı bir diğer açıklamada ise şunlar kaydedildi:

"Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerimiz ve Sosyal Güvenlik Merkezlerimize yapılan borçlanma başvurularının yoğunluğu göz önünde bulundurularak vatandaşlarımızın borçlanma başvurularının alınması adına tüm Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerimiz ve Sosyal Güvenlik Merkezlerimiz 31/12/2022 günü (Cumartesi) 09:00-12:00 ve 13:00-17:00 saatleri arasında hizmet verecektir" denildi.