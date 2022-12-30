Haber Giriş: 30 Aralık 2022 Cuma 09:35Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
SGK merkezleri cumartesi günü de açık olacak
Sosyal Güvenlik Kurumu il müdürlükleri ve sosyal güvenlik merkezleri, borçlanma başvuruları için cumartesi günü de açık olacak.
Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan (SGK) yapılan açıklamada, "Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerimiz ve Sosyal Güvenlik Merkezlerimize yapılan borçlanma başvurularının yoğunluğu göz önünde bulundurularak vatandaşlarımızın borçlanma başvurularının alınması adına tüm Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerimiz ve Sosyal Güvenlik Merkezlerimiz 31/12/2022 günü (Cumartesi) 09:00-12:00 ve 13:00-17:00 saatleri arasında hizmet verecektir." denildi.
Etiketler: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı SGK
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