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Türkiye
AA 06.02.2024 16:17

Artvin-Ardahan yolunda yoğun kar ulaşımı kapattı

Artvin'de görülen yoğun kar hayatı olumsuz etkiledi. Artvin-Ardahan kara yolu ulaşıma kapanırken bazı bölgelerde kar kalınlığı 80 santimetreye ulaştı.

Artvin-Ardahan yolunda yoğun kar ulaşımı kapattı

Kentte dün akşam saatlerinden itibaren etkisini sürdüren yağış dolayısıyla Artvin-Ardahan kara yolu güzergahındaki Sahara Geçidi'nde kar 80 santimetreye ulaştı.

Bölgedeki yoğun kar nedeniyle Artvin-Ardahan kara yolu ulaşıma kapandı.

Karayolları ekipleri, yolu yeniden ulaşıma açmak için iş makineleriyle çalışmalarını sürdürüyor.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Artvin-Şavşat kara yolunda meydana gelen ufak çaplı heyelanlar yüzünden ulaşımda zaman zaman aksama yaşanıyor.

Şavşat ilçesinde yaşanan elektrik kesintisinin giderilmesi için de enerji nakil hatlarında onarım çalışmaları devam ediyor.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

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