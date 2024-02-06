Kars-Ardahan kara yolu tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı

Kentte dün başlayan ve aralıklarla devam eden kar, ulaşımda aksamalara neden oldu.

Olumsuz hava koşulları dolayısıyla Kars-Ardahan kara yolunda ulaşım sağlanamıyor.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, söz konusu kara yolunu Susuz ilçesinden itibaren araç geçişine kapattı.

Ekipler, burada bekletilen vatandaşları ise ilçedeki taziyeevinde misafir ediyor.

Tır yoğunluğunun oluştuğu bölgede, Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Vatandaşlardan Hıdır Akbulut, gazetecilere, İstanbul'dan Kars'a uçakla geldiklerini anlatarak, "Ardahan'a gitmek için yola çıktık ancak gidemedik. Sabah saatlerinden beri burada bekliyoruz." dedi.

Tuncay Vergül de Harakani Havalimanı ile Ardahan arasında yolcu taşımacılığı yaptıklarını, kar ve tipi nedeniyle iki otobüslerinin yolda kaldığını anlattı.