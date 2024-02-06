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Türkiye
AA 06.02.2024 16:01

Kars-Ardahan kara yolu tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı

Kars-Ardahan kara yolu yoğun kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

Kars-Ardahan kara yolu tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı
[Fotograf: AA]

Kentte dün başlayan ve aralıklarla devam eden kar, ulaşımda aksamalara neden oldu.

Olumsuz hava koşulları dolayısıyla Kars-Ardahan kara yolunda ulaşım sağlanamıyor.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, söz konusu kara yolunu Susuz ilçesinden itibaren araç geçişine kapattı.

Ekipler, burada bekletilen vatandaşları ise ilçedeki taziyeevinde misafir ediyor.

Kars-Ardahan kara yolu tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı

Tır yoğunluğunun oluştuğu bölgede, Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Vatandaşlardan Hıdır Akbulut, gazetecilere, İstanbul'dan Kars'a uçakla geldiklerini anlatarak, "Ardahan'a gitmek için yola çıktık ancak gidemedik. Sabah saatlerinden beri burada bekliyoruz." dedi.

Tuncay Vergül de Harakani Havalimanı ile Ardahan arasında yolcu taşımacılığı yaptıklarını, kar ve tipi nedeniyle iki otobüslerinin yolda kaldığını anlattı.

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