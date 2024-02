Kahramanmaraş’ta 9 bin 289 konut teslim edildi

Kahramanmaraş Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Yunus Emre Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Törene, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Yunus Emre Kongre Merkezinde Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni'ne katıldı.

"78 bin vatandaşımızın tamamına da anahtarlarını teslim edene kadar durmayacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan anahtar teslim töreninde konuştu.

İnşası biten ilk konutların kura çekimi ve anahtar teslimini geçtiğimiz günlerde Hatay'da ve Gaziantep'te yaptık. Hatay'da 7 bin 275 konutun, Gaziantep'te 10 bin 698 konutun kura çekimi ve teslim törenini gerçekleştirdik. Bugün de Kahramanmaraş'ta 9 bin 289 konutumuzun kurasını çekiyor, anahtarlarını teslim ediyoruz. Bunlara ilave olarak Kahramanmaraş'ta 20 bin konutumuzun yapımı hızla sürüyor. Şehrimize konut, işyeri ve ahır olarak hak sahibi yaklaşık 78 bin vatandaşımızın tamamına da anahtarlarını teslim edene kadar gece gündüz durmayacağız.

[Fotoğraf: AA]

"Tarihin en büyük arama kurtarma operasyonunu yürüttük"

Depremin 1. yıl dönümünde enkazları kaldırıp şehirlerin inşasında önemli mesafe kaydettik. İnsanüstü gayretle çalışan gönüllü ya da görevli kahramanlarımızın hiçbirini asla unutmayacağız. Milli bir seferberlikle tarihin en büyük arama kurtarma operasyonunu yürüttük. Allah’ın izniyle kimseye mahcup olmadan, bu süreci geciktirmeden nihayete erdireceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Devlet olarak afetin ilk anından itibaren personelimizle araç ve gereçlerimizle, milli ve uluslararası tüm imkanları seferber ederek afet bölgesindeydik. 35 bini aşkın profesyonel personelin katılımıyla tarihin en büyük arama kurtarma operasyonunu yürüttük. pic.twitter.com/iovXNMXD93 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 6, 2024

"Yıl sonuna kadar 200 bin konutu hak sahibine teslim edeceğiz"

Yarın Şanlıurfa'da, perşembe günü Adıyaman'da kura çekimi ve anahtar teslim törenleriyle inşası biten konutları vatandaşlarımıza veriyoruz. Amacımız yıl sonuna kadar 200 bin konutu ve köy evini hak sahiplerine teslim etmektir. Ardından bu sayıyı süratle 390 bine tamamlayacağız. Allah'ın izniyle kimseye mahcup olmadan. Herkesi hoşnut ederek bu süreci çok geciktirmeden nihayete erdireceğiz.

[Fotoğraf: AA]

"30 yıllık tecrübemiz olmasaydı yaralar bu kadar hızlı sarılamazdı"

Muhalefet diyor ki 1 yıl geçti ortada bir şey yok. Kahramanmaraş burada zahmet olmazsa bir turistik ziyaret de buraya yapın. En son hak sahibi vatandaşımız da güvenli yuvasına kavuşuncaya kadar durmadan, dinlenmeden çalışmaya devam edeceğiz. Burada rakam olarak bir nefeste söyleyip geçtiğimiz her bir işin gerisinde ne kadar çok emek, alın teri, çaba, kaynak ve fedakârlık olduğunu en iyi sizler biliyorsunuz. Kahramanmaraş biliyor… Şayet bizim imar, inşa ve ihya konusundaki 30 yıllık tecrübemiz olmasaydı emin olun şehirlerimiz bu kadar hızlı toparlanamaz, yaralar bu kadar hızlı sarılamazdı. Şu andaki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız, o dönemdeki Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum'un, aynı dönemdeki İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun, diğer tüm bakanlarımızın, kurum yöneticilerimiz, kamu personelimizin tamamının, madencilerimizin, STK'ların, gönüllülerimizin bölgedeki lisansüstü gayretlerini kim inkar edebilir. Sadece depremde değil, milletimize hizmet yoluna koyulduğumuz her dönemde bu anlayışla hareket ettik, çalıştık, çabaladık. Hayatımızın hiçbir döneminde insanımıza hizmet ederken ayrımcılık yapmadık, yapmayız ve Cumhur İttifakı olarak ülkemizin dört bir yanını taradık, tarıyoruz, tarayacağız ve bütün inşa ve ihya hareketini sona erdireceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: En son hak sahibi de yuvasına kavuşuncaya kadar çalışacağız. pic.twitter.com/fQkfc0cWKs — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 6, 2024

"Ülkemizi ve şehirlerimizi Türkiye Yüzyılı'na hazırlamaya talibiz"

Hep söylediğimiz gibi bizim siyasetimiz eser ve hizmet siyasetidir. Biz eser ve hizmet ortaya koymadaki farkımızla belediyelerde 30 yıldır hükümette 21 yıldır milletimizin gönlündeki yerimizi korumayı başardık. Yoksa kimse verdiğimiz mücadelede bizim yanımızda kara kaşımıza, kara gözümüze, boyumuza, posumuza meftun olduğu için durmuyor. Biz insanımızın gerektiğinde canı pahasına verdiği desteği ülkemizin asırlık ihmallerini telafi eden yatırımları yaptığımız, milletimizi asırlık hayallerine kavuşturduğumuz için bu destekleri aldık, alıyoruz. Tıpkı 21 boyunca olduğu gibi geçtiğimiz yılın mayıs ayındaki Cumhurbaşkanlığı ve Meclis seçimlerinde de sizlere vaadimiz buydu. Şimdi belediye başkanlığı seçimlerinde de şehirlerimize vaadimiz aynıdır. Biz eser vermeye, hizmet etmeye, ülkemizi ve şehirlerimizi Türkiye Yüzyılı'na hazırlamaya talibiz. Sizler de bize destek vermeye hazır mısınız? Bunun dışındaki her tartışmayı, her kavgayı, her kavgayı vakit kaybı, enerji israfı olarak gördüğümüzü her fırsatta tekrarlıyoruz.