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Türkiye
AA 06.02.2024 14:55

Mehmetçik asrın felaketinde yaraları sarmak için sahadaydı

Asrın felaketinde Mehmetçik ilk dakikadan itibaren sahadaydı. Arama kurtarma çalışmaları başta olmak üzere dört koldan vatandaşlara yardım eden Mehmetçik, yaraları sarmak için bölgeden bir an olsun ayrılmadı. Yardım koridoru kapsamında, 6 bin 539 sorti uçuş gerçekleştirildi ve 12 ilde, 32 ilçe ve 311 köye yardım eli uzatıldı.

Mehmetçik asrın felaketinde yaraları sarmak için sahadaydı
[Fotograf: AA]

Depremlerinin hemen ardından sahaya inen Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personeli ve unsurları, bölgede yaraların sarılması için aktif görev aldı.

Depremden etkilenen 9 ilde, 619 tesis ve ünite, 251 Mehmetçik okulu ile 71 bin 879 çadır kuruldu.

Mehmetçik asrın felaketinde yaraları sarmak için sahadaydı

Bu kapsamda TSK tarafından, Kahramanmaraş'ta 23 bin 553, Malatya'da 7 bin 602, Adıyaman'da 3 bin 405, Diyarbakır'da 2 bin 465, Şanlıurfa'da 1970, Gaziantep'te 4 bin 720, Osmaniye'de 3 bin 163, Hatay'da 22 bin 392, Adana'da ise 2 bin 609 çadırın kurulumu gerçekleştirildi.

Mehmetçik asrın felaketinde yaraları sarmak için sahadaydı

Depremler sonrasında bölgede yapılan yaşam destek faaliyetleri kapsamında ise 9,5 milyon kumanya, 7,6 milyon maske, 96 bin 61 hijyen seti, 71 bin 867 giyim malzemesi, 70 bin 168 battaniye, 10 bin 581 uyku tulumu, 10 bin 417 bot, 3 bin 507 mobil gıda noktası, 732 jeneratör, 529 konteyner, 228 iş makinesi, 112 seyyar sahra mutfağı, 49 seyyar sahra fırını Mehmetçik tarafından bölgeye nakledildi.

Mehmetçik asrın felaketinde yaraları sarmak için sahadaydı

MSB koordinesinde yürütülen faaliyetler çerçevesinde Hava ve Deniz Kuvvetlerine ait unsurlarca yardım koridoru da oluşturuldu. Türk Hava Kuvvetlerine ait 60 uçak ile Katar, Hollanda, Endonezya, Norveç ve Birleşik Krallık'tan 5 uçak bölgede görev yaptı. Ayrıca Türk Hava Kuvvetlerinin 52 helikopteri ile 15 ABD ve 4 Katar helikopteri de bu çalışmalara destek sağladı.

Çalışmalara, Türk Hava Kuvvetlerinin 46 insansız hava aracı (İHA) da eşlik etti.

Mehmetçik asrın felaketinde yaraları sarmak için sahadaydı

12 ilde, 32 ilçe ve 311 köye yardım eli uzandı

İlk günden itibaren zorlu hava ve iklim şartlarına rağmen tesis edilen yardım koridoru kapsamında 6 bin 539 sorti gerçekleştirildi. Bu kapsamda, 12 ilde, 32 ilçe ve 311 köye yardım eli uzatıldı.

Mehmetçik asrın felaketinde yaraları sarmak için sahadaydı

Depremler sonrasında Deniz Kuvvetleri Komutanlığından 24, ABD, İspanya, Almanya, Mısır, İtalya ve Pakistan'dan ise toplam 6 gemi görev aldı. Bölgede arama kurtarma, emniyet ve asayiş ile yardım destek çalışmaları kapsamında toplam 41 bin 171 Türk Silahlı Kuvvetleri personeli sahada çalıştı.

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