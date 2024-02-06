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Gündem
TRT Haber 06.02.2024 13:39

Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem şehitlerine Kur'an okudu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 Şubat 2023'deki Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin mezarlarını ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem şehitlerine Kur'an okudu
[Fotograf: AA]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni'ne katılmak üzere Kahramanmaraş'a geldi. 

Erdoğan, "asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerin 1. yılında geldiği Kahramanmaraş'ta, Kapıçam Şehir Mezarlığı'nı ziyaret etti. 

Depremlerde hayatını kaybedenlere dua eden ve Kur'an okuyan Erdoğan, mezarlara karanfil bıraktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem şehitlerine Kur'an okudu

Erdoğan, hayatını kaybedenlerin yakınlarıyla da bir süre sohbet etti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de katıldığı mezarlık ziyaretinde, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş dua okudu.

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Kahramanmaraş Recep Tayyip Erdoğan
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