Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem şehitlerine Kur'an okudu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni'ne katılmak üzere Kahramanmaraş'a geldi.

Erdoğan, "asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerin 1. yılında geldiği Kahramanmaraş'ta, Kapıçam Şehir Mezarlığı'nı ziyaret etti.

Depremlerde hayatını kaybedenlere dua eden ve Kur'an okuyan Erdoğan, mezarlara karanfil bıraktı.

Erdoğan, hayatını kaybedenlerin yakınlarıyla da bir süre sohbet etti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de katıldığı mezarlık ziyaretinde, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş dua okudu.