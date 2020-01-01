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Arnavutköy'de kumaş fabrikasında yangın01 Ocak 2020 Çarşamba 23:30 - Son Güncelleme 02 Ocak 2020 Perşembe 00:13
Arnavutköy'de kumaş fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın, fabrikada hasara neden oldu.
[Fotoğraf: İHA]
Hadımköy Mahallesi'ndeki Atatürk Sanayi Bölgesi'nde bulunan 4 katlı kumaş fabrikasının zemin katındaki iplik bölümünde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
[Fotoğraf: İHA]
Ekiplerin çalışmaları sonucu kontrol altına alınan yangın söndürüldü. İtfaiye ekiplerince fabrikada soğutma çalışması ve duman tahliyesi de yapıldı.
Yangın nedeniyle fabrikada hasar oluştu.
Kaynak: AA
Etiketler: yangın kumaş fabrikası itfaiye İstanbul