Edremit Tuzcumurat Mahallesi'nde çevre sakinlerinin otopark olarak kullandığı boş arsaya söndürülmeden dökülen kül, Ercan Çevik'e ait 35 C 5880 plakalı otomobile kıvılcım sıçramasına neden oldu.

Aracın alev aldığını görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekiplerce söndürülen yangın sonrası otomobil kullanılamaz hale geldi.

Polis, külleri kimin attığını belirlemek üzere çalışma başlattı.

Kaynak: AA