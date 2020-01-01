Türkiye
Edremit'te soba külü otomobili yaktı01 Ocak 2020 Çarşamba 23:09 - Son Güncelleme 01 Ocak 2020 Çarşamba 23:22
Balıkesir'in Edremit ilçesinde, söndürülmeden dökülen soba külleri nedeniyle alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.
[Fotoğraf: DHA]
Edremit Tuzcumurat Mahallesi'nde çevre sakinlerinin otopark olarak kullandığı boş arsaya söndürülmeden dökülen kül, Ercan Çevik'e ait 35 C 5880 plakalı otomobile kıvılcım sıçramasına neden oldu.
Aracın alev aldığını görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen ekiplerce söndürülen yangın sonrası otomobil kullanılamaz hale geldi.
Polis, külleri kimin attığını belirlemek üzere çalışma başlattı.
Kaynak: AA