Türkiye
Kabataş-Bağcılar tramvay seferlerinde aksama01 Ocak 2020 Çarşamba 22:04 - Son Güncelleme 01 Ocak 2020 Çarşamba 22:49
İstanbul'da bir iş makinesinin tramvaya enerji sağlayan katener hattına zarar vermesi nedeniyle seferler, Kabataş-Beyazıt ve Bağcılar-Yusufpaşa istasyonları arasında yapılabiliyor.
[Fotoğraf: İHA]
T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattının Beyazıt İstasyonu yakınlarında, bir iş makinesi araçlara enerji iletiminin yapıldığı katener hattına zarar verdi.
Söz konusu arıza nedeniyle hatta aksayan seferler, Kabataş-Beyazıt ve Bağcılar-Yusufpaşa istasyonları arasında yapılmaya başlandı.
[Fotoğraf: AA]
Beyazıt-Yusufpaşa istasyonları arasındaki ulaşım ise İETT otobüsleriyle sağlanıyor.
Arızanın giderilmesi için başlatılan çalışmalar devam ediyor.
Kaynak: AA