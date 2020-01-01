Yılbaşı tatilinde aileler, çocuklarıyla kar yağışının keyfini çıkarmak için 1470 rakımlı Akçakertik mevkiine gitti. Kimi aileler burada kar topu oynayarak eğlendi, kimileri de beyaza bürünmüş orman manzarasıyla özçekim yaptı.

[Fotoğraf: AA]

İlçe sakinlerinden Hatice Yılmaz, yeni yılın ilk gününü karla karşılamak için buraya gittiklerini, eşiyle birlikte kar topu oynayıp tatilin keyfini çıkardıklarını söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Ahmet Yılmaz ise "Yeni yılın ilk karında arkadaşlarla semaverde çay yapıp, mangal yakmak için burayı tercih ettik. Hava çok güzel, kar da yağıyor. Çok güzel bir gün geçiriyoruz." dedi.

[Fotoğraf: AA]

Yüksek kesimlerde kalınlık 25 metreyi aştı

Bu arada Akçakertik'in yanı sıra Türkmen ve Asitepe mevkilerinde de etkili olan yağış sonucu yüksek kesimlerde kar kalınlığı 25 santimetreyi aştı.

[Fotoğraf: AA]

Karayolları ekipleri, yolları açık tutabilmek için gün boyu kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

[Fotoğraf: AA]

Yağışın gece boyu aralıklarla devam etmesinin beklendiğini belirten yetkililer, hava sıcaklarının düşmesi nedeniyle oluşabilecek buzlanmaya karşı sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kaynak: AA