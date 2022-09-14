Haber Giriş: 14 Eylül 2022 Çarşamba 13:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Arnavutköy'de kamyon ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
İstanbul Arnavutköy'de bir hafriyat kamyonu ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
İstanbul Arnavutköy'de Kuzey Marmara Otoyolu İstanbul Havalimanı istikametinde seyir halindeki Yüksel Sevim kontrolündeki otomobil, Yassıören bağlantı noktasında, plaka bilgisi henüz öğrenilemeyen hafriyat kamyonuyla çarpıştı.
Kazada otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar kaza yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Çarpışmanın etkisiyle kamyon yan yatarken, yola hafriyat saçıldı.
Kapanan yol, hafriyatın temizlenmesi ve kamyonun kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.
Etiketler: Trafik Kazası İstanbul
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