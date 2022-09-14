37 yaşında bir bacağından oldu, hayata doğa sevgisi ile bahçesine diktiği ağaçlarla tutundu. Vanlı Mehmet Koç 73 yaşında. Her şey, yıllar önce bacağındaki rahatsızlık ile başladı.

Doktorların, ancak ana damar takılırsa ayağının düzeleceğini söylediği Koç, “Türkiye'de ilk bir ameliyat oluyor bu. Bu zaman işte bütün basın hem dünya basını hem Türk basını orada bu çekimleri yaptı" diye konuştu.

İyileşebilmek için 87 ameliyat oldu

O dönem çok sıkıntılar çekti. İyileşebilmek için tam 87 ameliyat geçirdi.

Koç bu durumu, “Acıdır ben bunu anlattığım zaman çok zorlanıyorum çünkü bu acıları ben çekmişim” sözleriyle anlattı.

Ama olmadı, bacağını kaybetti. 8 çocuk ve 30 torun sahibi Koç, o günden sonra kendini bahçesine verdi.

Ağaçları onu hayata bağladı

Koç, "Ben bir çiçek ekiyorum o çiçeğin karşısında dururum saatlerce bakarım bana haz veriyor lezzet veriyor. Böyle bir dünyada insan engelli olur mu?” dedi.

Mehmet Koç, ömrünün yaklaşık 45 yılını bahçede geçirdi, her bir ağacı çocuğu gibi gördü. Yıllarca da onlara işte böyle özenle baktı. Yüzlerce fidanı toprakla buluşturup büyütmek kolay olmadı.

Protezle çalışamadığını söyleyen Koç, “Çıkarıyorum protezi, oturuyorum bir tane minderin üzerinde. Ağacın altını kazıyorum kazıyorum kazıyorum kazıyorum böyle yavaş yavaş yani günde öyle oluyor belki 2 ağaç öyle oluyor belki bir ağaç öyle diktim bu bahçeyi" diye konuştu.

Evladı gibi gördüğü araçlar kurumaya yüz tuttu

Çorak araziyi ağaçlarla bezeyen Koç, çevredeki su kaynaklarının azalması nedeniyle bu günlerde arazisini sulamakta zorlanıyor.

Evladı gibi gördüğü ağaçların kurumaya yüz tuttuğunu söyleyen Koç, “Mümkünse bu dileğimi ilgililer gerektiği gibi değerlendirsinler ve bizim bu arazilere mümkünse su versinler" diye konuştu.

Bahçesine 400 ağaç diken Koç'un tek isteği bahçesini sonraki yıllara yeşil bırakabilmek..

Haber: Hümeyra Pardeli Dündar

Kamera: Zafer Kumru