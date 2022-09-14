Şile bezi İstanbul’un coğrafi işaretli ürünlerinden ve kültürel mirasın önemli bir parçası. Bu bezin yeniden ekonomiye kazandırılması içinse üretiminin artması ve bezi özel kılan el emeğinin desteklenmesi gerekiyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda çalışan İstanbul Kalkınma Ajansı ve Şile Belediyesi de bu amaçla “Şile Bezi Kırsal Kadın Kooperatifi” projesini hayata geçirdi.

[Fotoğraf: TRT Haber]

Geleneksel dokuma süreci

Şile bezini özel kılan meşakkatli dokuma süreci...

Önce ipler dayanıklılığı artırmak için unlu suda kaynatılıyor, kaynatılan ipler atölyelerde dokunuyor. Kumaş, papatya gibi doğal yöntemlerle renklendiriliyor. Karadeniz’in sularında yıkanıp Şile’nin kumlarına seriliyor ve son aşamada bez nihai ürüne dönüşüyor.

Böyle bir üretim sürecini organize etmek için proje kapsamında bir kooperatif ve dört dokuma atölyesi kuruldu; kadınlara dersler verildi. 475 kadın kooperatif faydalanıcısı olarak istihdam edilirken, 240 kadın eğitim alarak sürdürülebilir gelir elde etmeye başladı.

[Fotoğraf: TRT Haber]

Hedef üretimi tüm dünyaya ihraç edebilecek kadar artırmak

Projenin ilerleyen safhalarında üretimi tüm dünyaya ihraç edebilecek kadar artırmak ve daha çok kadını istihdam etmek amaçlanıyor.

Üretimin artmasına paralel olarak test ve analiz merkezi de kurulacak. Bu merkezde Şile bezi üreten ve satan firmalar ürünlerini test ettirip sertifika alabilecek.

[Fotoğraf: TRT Haber]

İstanbul Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri İsmail Erkam Tüzgen şöyle anlatıyor:

“Bu projenin sonraki aşamalarında biz evlere de tezgahlar, atölyeler kurmayı ve Şile’deki ev kadınlarının ekonomiye katılımını artırmayı hedefliyoruz. Aynı zamanda Şile’nin sosyal ve ekonomik olarak da kalkınmasını istiyoruz. Yine projenin sonraki aşamalarında bu işi daha endüstriyel hale getirmeyi umuyoruz.

El ürünü bezler üretilmeye devam ederken aynı zamanda Şile’de bir endüstriyel üretim merkezi kurup Şile bezinin üretim miktarının küresel ölçeğe yetecek hale getirilmesini arzu ediyoruz. Bu aşamada aynı zamanda bir araştırma ve test laboratuvarı da kurulacak. Şile bezinin bir standarda sahip olması da sağlanacak.”

Kurgu: Buse Şimşek