Arka koltuktan fırlayıp aracın altında kaldı

İzmir’den Uşak istikametine seyir halinde olan İsmail Deniz yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla atarak tarlaya uçtu.

Kazanın şiddetiyle arka koltuktan fırladığı öğrenilen Fatma Kartalmış takla atan otomobilin altında kalarak ağır yaralanırken, sürücü İsmail Deniz ile araçtaki Emine Nur Deniz ile Emre Deniz kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

İhbarla kaza yerine itfaiye, sağlık, jandarma ve trafik polis ekibi sevk edildi. Kaza yerine ulaşan itfaiye ekipleri, otomobilin altında kalan Fatma Kartalmış’ı sıkıştığı yerden kurtarıp, sağlık ekiplerine teslim etti.

İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan ağır yaralı Kartalmış, Kula Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, diğer yaralılar da hastaneye kaldırıldı. Kartalmış’ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.