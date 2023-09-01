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Türkiye
İHA 01.09.2023 03:27

Buldozer yüklü kamyon alt geçidin tavanına çarptı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde alt geçit köprüsünün tavanına çarpan buldozer yüklü kamyon devrildi. Sürücü yara almazken yoldan geçen vatandaşlar, şans eseri buldozer ve kamyonun altında kalmaktan kurtuldu.

Buldozer yüklü kamyon alt geçidin tavanına çarptı
[Fotograf: İHA]

Kaza, Kozluk Mahallesi İstasyon Caddesi Ankara istikametinde meydana geldi. Buldozer yüklü, M.Ç. idaresindeki kamyon alt geçidin tavanına çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle buldozer ve kamyon devrildi. O esnada yoldan geçen vatandaşlar ve park halindeki araçlar yan yatan kamyon ile buldozerin altında kalmaktan şans eseri kurtuldu.

Kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücü M.Ç. kazayı yara almadan atlattı.

Buldozer yüklü kamyon alt geçidin tavanına çarptı

Sürücüye 32 bin lira ceza kesildi

Kaza sebebiyle trafikte uzun araç kuyrukları oluştu. Kazalı araçlar yolun kenarına çekilerek, polis ekiplerince kontrollü geçişler sağlandı. Vinç vasıtasıyla kazalı araçlar kaldırılırken trafik normal seyrine döndü.

Öte yandan dikkatsiz sürücüye, 3 ayrı maddeyi ihlal ettiğinden dolayı 32 bin TL trafik cezası kesildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

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