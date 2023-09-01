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Türkiye
AA 01.09.2023 01:34

Erzurum'da yangın: 7 ev, 8 ahır kullanılamaz hale geldi

Erzurum'un Pazaryolu ilçesinde çıkan yangında 7 ev, 8 ahır kullanılmaz hale geldi.

Erzurum'da yangın: 7 ev, 8 ahır kullanılamaz hale geldi
[Fotograf: AA]

İlçeye 30 kilometre uzaklıktaki Konakyeri Mahallesi'nde akşam saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle bir evin çatı katında çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle çevredeki ev ve ahırlara sıçradı.

İhbar üzerine mahalleye Bayburt ve Erzurum'un yanı sıra Pazaryolu ve İspir ilçelerinden itfaiye ile AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık 5 saat süren çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Herhangi bir can kaybının yaşanmadığı yangında, 7 ev ile 8 ahır kullanılmaz hale geldi.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz, Pazaryolu Kaymakamı Mustafa Berk Çelik, Pazaryolu Belediye Başkanı İbrahim Şahin, İspir Belediye Başkanı Ahmet Coşkun ve beraberindeki diğer yetkililerle mahalleye gelerek çalışmaları yerinde takip edip, bilgi aldı.

Erzurum'da yangın: 7 ev, 8 ahır kullanılamaz hale geldi

"Can kaybı yok"

Vali Çiftçi, itfaiye ekiplerinin kısa sürede olaya müdahale etmesiyle yangının büyümeden kontrol altına alındığını söyledi.

İlgili birimlerin hasar tespit çalışmalarını yapacaklarını ifade eden Çiftçi, şöyle konuştu:

"Bugün saat 18.30 sıralarında çıkan yangın neticesinde ilk belirlemelere göre 7 ev, 8 ahır yanmış durumda. Kısa süre içerisinde ekiplerin müdahalesi sonucu yangın tamamen kontrol altına alındı. Yarından itibaren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerimiz mahalleye gelerek, ev ve ahırlardaki zararı tespit edecekler. Şu an itibarıyla herhangi bir can kaybımız yok. Mahalle sakinlerinin hayvanlarında da kayıp yok. En büyük teselli kaynağımız bu oldu."

Erzurum'da yangın: 7 ev, 8 ahır kullanılamaz hale geldi

Mahalle muhtarı Recep Köroğlu da yangının ilk etapta bir evde başladığını ve sonrasında hızla yayıldığını anlattı.

Mahallelerinin ilçenin nüfus bakımından kalabalık olan yerleşim yerlerinden birisi olduğunu belirten Köroğlu, "Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor. Mahalledeki yerleşim yerlerinin altı ahır, üstü ev ve çatı kısmına ise hayvanlarımızın kışlık otlarını koyuyoruz. Bu nedenle otların olması nedeniyle yangın büyüdü. Şükür can ve mal kaybımız yok." dedi.

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