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Türkiye
TRT Haber 01.09.2023 02:03

İstanbul'a yağış uyarısı

İstanbul'da bugün sabah saatlerinden itibaren beklenen gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli olacağı uyarısı yapıldı.

İstanbul'a yağış uyarısı

İstanbul Valiliği konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

"Sabah saatlerinden itibaren İstanbul'un boğaz kesimi ve doğusunda beklenen gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli olacağı tahmin ediliyor" denildi.


Yağışların öğle saatlerinde etkisini kaybetmesinin beklendiği vurgulandı.

Dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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