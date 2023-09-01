İstanbul'a yağış uyarısı

İstanbul Valiliği konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

"Sabah saatlerinden itibaren İstanbul'un boğaz kesimi ve doğusunda beklenen gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli olacağı tahmin ediliyor" denildi.

????Yarın sabah saatlerinden itibaren İstanbul'un boğaz kesimi ve doğusunda beklenen gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli olacağı tahmin ediliyor ☔️



Yağışların öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.



⚠️Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.



????https://t.co/d6buRhSkjU pic.twitter.com/N7c6UR72xd — TC İstanbul Valiliği (@TC_istanbul) August 31, 2023

Yağışların öğle saatlerinde etkisini kaybetmesinin beklendiği vurgulandı.

Dikkatli ve tedbirli olunması istendi.