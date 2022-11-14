Haber Giriş: 14 Kasım 2022 Pazartesi 20:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ardahan'ın yüksek kesimlerinde kar ve tipi
[AA (Arşiv)]
Ardahan'ı Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Ardanuç kara yolunda kar ve tipi ulaşımı aksatıyor.
Kentin yüksek kesimlerinde akşam saatlerinde kar yağışı ve tipi etkili olmaya başladı.
Tipinin etkisini arttırdığı Ardahan-Ardanuç kara yolunun Bülbülan Yaylası mevkisinde trafikte aksamalar yaşanıyor.
Bölgede karla mücadele çalışması başlatan Karayolları, söz konusu yolu kullanacak sürücülerin tedbirli olmalarını istedi.
Etiketler: Ardahan Kar Yağışı
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