İl genelindeki köy yollarında 12 araç ile Damal ve Posof ilçelerinde hasta almaya giden 2 ambulans, yoğun tipi yüzünden karla kaplanan yolda kaldı.

Bölgelerde karla mücadele çalışması yürüten İl Özel İdaresi ekipleri, yolda kalan araçları iş makinelerinin yardımıyla kurtardı.

Ekipler, tipinin yer yer etkili olduğunu bu nedenle de sürücülerin tedbirli olmalarını istedi.