Haber Giriş: 25 Ocak 2022 Salı 19:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Balıkesir'de Türk kara sularına itilen 10 düzensiz göçmen kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
Balıkesir açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 10 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Ayvalık ilçesi açıklarında lastik bot içinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan ekipler, bölgeye hareket etti.
Sahil Güvenlik Botu ekibi, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 10 düzensiz göçmeni kurtardı.
Düzensiz göçmenlerin Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığı Merkezine götürüldüğü öğrenildi.
Etiketler: Balıkesir Düzensiz Göçmenler Yunanistan
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