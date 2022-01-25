Cumhuriyet Başsavcılığı'nca terör örgütünün askeri gizli yapılanmasıyla ilgili soruşturma kapsamında, MİT ve İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerince operasyon düzenlendi.

Operasyonda, teknik ve fiziki takibe alınan örgütün Bursa'daki üst düzey güncel sorumlusu olduğu belirlenen Y.O., yakalandı.

Çantasında örgütsel dokümanlar ele geçirilen zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.