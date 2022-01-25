21 Ocak'ta Çerkezköy İlçe Nüfus Müdürlüğü'nde meydana gelen olayda, sürücü belgesindeki bir işlem nedeniyle müdürlüğe giden E.Ç., iddiaya göre, işlemlerdeki aksama nedeniyle görevli kadın memurla tartışmaya başladı.

E.Ç.'nin, kadın memura el kol hareketleri yaparak hakaret etmesi üzerine memurlardan C.K., devreye girerek sakinleştirmek isteyince onu da itti.

Yaşanan arbede sırasında E.Ç., memur C.K.'ya kafa attı. Kavga diğer memurların araya girmesiyle daha da büyümeden önlendi.

Güvenlik kameralarına yansıyan olayın ardından memurların şikayetçi olması üzerine E.Ç., gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.Ç., ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.