Haber Giriş: 25 Ocak 2022 Salı 20:25Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Eksi 39 derecede vatan nöbeti
Milli Savunma Bakanlığı, eksi 39 derecede vatan nöbeti tutan Mehmetçiğin görüntülerini paylaştı
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan videolu paylaşımda şunlar kaydedildi;
"Kar kalınlığı 7 metre, hava sıcaklığı -39 derece. Vatan, millet ve bayrak için seve seve can vermeye hazır yürekleri hiçbir zorluk yıldıramaz."
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı Mehmetçik
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