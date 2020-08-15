Sazlısu köyünde COVID-19 vakası tespit edilmesi üzerine yapılan incelemede hasta ile temaslı kişiler belirlendi.

Bu sebeple köyün, İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca 14 gün karantinaya alınması kararlaştırıldı.

Salgının engellenmesi, vatandaşların sağlığının korunması amacıyla 14 gün süreyle karantina uygulanacak köyün giriş-çıkışları jandarma tarafından kontrol altına alınırken, sağlık ekipleri köyde filyasyon çalışması başlattı.