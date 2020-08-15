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Ardahan'da bir köye karantina kararı
Ardahan'ın Çıldır ilçesinde yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında bir köy karantinaya alındı.
Sazlısu köyünde COVID-19 vakası tespit edilmesi üzerine yapılan incelemede hasta ile temaslı kişiler belirlendi.
Bu sebeple köyün, İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca 14 gün karantinaya alınması kararlaştırıldı.
Salgının engellenmesi, vatandaşların sağlığının korunması amacıyla 14 gün süreyle karantina uygulanacak köyün giriş-çıkışları jandarma tarafından kontrol altına alınırken, sağlık ekipleri köyde filyasyon çalışması başlattı.
Etiketler: Ardahan koronavirüs covid-19 karantinaSon Güncelleme: 15 Ağustos 2020 Cumartesi 16:02
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