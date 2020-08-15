İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 15 Temmuz ile 15 Ağustos arasında 29 ilçede sokak satıcılarına yönelik düzenledikleri operasyonlarda 276 kişiyi suçüstü yakaladı.

Baskın yapılan adres ve arabalar ile şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda, çok sayıda uyuşturucu madde, silah ve para ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 276 zanlıdan 240'ı tutuklanırken 36'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ayrıca operasyonlar kapsamında 103 kişiye de uyuşturucu madde kullanımından işlem yapıldı.