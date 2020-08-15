İçişleri Bakanlığı'nın 81 il valiliğine gönderdiği "Ormanlık Alanlar ve Civarında Ateş Yakılmaması" genelgesi kapsamında, Pendik ilçe sınırları içerisinde bulunan Aydos Ormanı'nda denetimde bulunuldu.

Uygulamada zabıta ekipleri, drone ile ormanda mangal yakan veya piknik yapan vatandaşların olup olmadığını denetledi.

[Fotoğraf: AA]

Orman içerisinde piknik yaptığı tespit edilen vatandaşlar, zabıta ve polis ekiplerince semaver ve mangal yakmamaları konusunda uyarıldı.

[Fotoğraf: AA]

Ayrıca Pendik’te dronelu mangal denetimlerinin Ekim ayına kadar süreceği öğrenildi.