Haber Giriş: Kaynak: AA-İHA
Aydos Ormanı'nda dronelu mangal denetimi
[Fotoğraf: İHA]
Yaz aylarında artan orman yangınlarına karşı Aydos Ormanı'nda drone ile mangal denetimi yapıldı. Orman içerisinde mangal veya piknik yapan vatandaşlar, drone ile tespit edilerek polis ve zabıta tarafından bilgilendirildi.
İçişleri Bakanlığı'nın 81 il valiliğine gönderdiği "Ormanlık Alanlar ve Civarında Ateş Yakılmaması" genelgesi kapsamında, Pendik ilçe sınırları içerisinde bulunan Aydos Ormanı'nda denetimde bulunuldu.
Uygulamada zabıta ekipleri, drone ile ormanda mangal yakan veya piknik yapan vatandaşların olup olmadığını denetledi.
[Fotoğraf: AA]
Orman içerisinde piknik yaptığı tespit edilen vatandaşlar, zabıta ve polis ekiplerince semaver ve mangal yakmamaları konusunda uyarıldı.
[Fotoğraf: AA]
Ayrıca Pendik’te dronelu mangal denetimlerinin Ekim ayına kadar süreceği öğrenildi.
Etiketler: İstanbul aydos ormanı droneSon Güncelleme: 15 Ağustos 2020 Cumartesi 15:07
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