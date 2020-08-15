Trabzon Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, kapanan 8 mahalle yolunun, ekipler tarafından günün ilk ışıklarıyla açılmaya başlandığı vurgulandı.

"70 araç 110 personel ile çalışmalar sürüyor"



Ekiplerin dün geceden itibaren harekete geçerek, vatandaşların sıkıntı yaşamaması adına titiz bir çalışma gerçekleştirdiğine dikkat çekilen açıklamada, izinde olan tüm personelin de bölgeye sevk edildiği belirtildi.

1200 metre içme suyu hattı zarar gördü



Çalışmalara TİSKİ'den 23 araç ve 40 personel ile toplamda 70 araç 110 personel katılıyor. Bölgede 3 ana isale hattı olmak üzere 51 içme suyu arızası tespit edildi. 1200 metre içme suyu hattında zarar oluştu.

Riskli bölgelere uyarı

Riskli bölgelerde evleri bulunanların, etkili yağışlarda evlerinden ayrılmaları da istendi.